Insektenfreundliche Grünpflege in Nettetal Schonendes Mähen macht mehr Mühe

Blüten, Stauden und sonstiges üppig sprießendes Grün am Straßenrand – sieht gut aus. Und bietet obendrein Insekten Lebensraum und Nahrung. Andererseits: Wuchert das Grün zu üppig, kann es an manchen Stellen Verkehrsteilnehmern die Sicht gefährlich versperren. Um im Konflikt zwischen Umwelt und Verkehr einen Mittelweg zu finden, verzichtet die Stadt Nettetal seit einigen Jahren auf allzu frühes und allzu radikales Abmähen des Grüns entlang der Straßen. „Es wird später, behutsamer und achtsamer gemäht“, sagt Hans-Willi Pergens, Leiter des Nettebetriebs. Dessen Mitarbeiter übernehmen die Mahd an den Nettetaler Straßen, für die die Stadtverwaltung zuständig ist. Das sind längst nicht alle: An Land- und Bundesstraßen etwa hat der Landesbetrieb Straßen NRW die Regie.