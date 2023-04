Premiere auf zwei Strecken Nettetal bekommt erste Fahrradstraßen

Vorreiter der Idee war in Deutschland Bremen: Dort wurden im Zuge eines Forschungsprojekts schon 1982 drei Straßen zu Fahrradstraßen erklärt. Nettetal will nun nachziehen: Die Obere Färberstraße in Lobberich und die Straße Onnert in Breyell sollen noch in diesem Jahr die ersten Straßen dieser Art in der Stadt werden. Für Radfahrer, aber auch für den übrigen Verkehr gelten dann dort spezielle Regeln. Weitere Straßen sollen im kommenden Jahr dann folgen.