Besuch aus französischer Partnerstadt Nettetal und Rives-en-Seine – Ziemlich beste Freunde seit fast 60 Jahren

Der partnerschaftliche Kontakt nach Frankreich hat eine lange Geschichte. Er geht auf das Jahr 1964 zurück und gehört damit zu den ältesten Städtepartnerschaften, die Nettetal hat. Bei Gabi und Bernd Brinkmann, die vor elf Jahren als Gastfamilie in den Austausch eingestiegen sind, ist daraus eine Freundschaft zu Gisèle und Frédéric Levitre entstanden. „Wir besuchen uns auch außerhalb der offiziellen Partnerschaftsbesuche“, berichtet Gabi Brinkmann. Den Brinkmanns ist die Städtepartnerschaft so wichtig, dass sie dafür sogar eigens wieder nach Nettetal zurückgekommen sind und eine Ferienwohnung für sich und die Levitres angemietet haben. „Wir wohnen seit neun Monaten nach 20 Jahren in Kaldenkirchen wieder in meiner Heimat Düsseldorf. Wir haben 300 Meter von unserem alten Haus entfernt eine Ferienwohnung für die Austauschtage gemietet. Uns ist es wichtig, weiter daran teilzunehmen“, sagt Gabi Brinkmann.