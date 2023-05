Was Hofläden in Nettetal bieten Erdbeeren, Spargel und vieles mehr

Mit viel Leidenschaft baut Clemens auf 90 Hektar zwischen Leuth und Kaldenkirchen konventionell Spargel, Erdbeeren und Fenchel an: „Wir haben weitläufige Spargelfelder und ziehen in großen Treibhäusern unsere Erdbeerpflanzen, bis sie stark genug für das Freiland sind oder reife Früchte tragen.“ Mit seinen eigenen Produkten und einer weiteren saisonal bezogenen Auswahl steht Gartenbau Clemens auch auf den Wochenmärkten in Viersen und Kempen. „Mein Vorgänger hat im Hofladen nur das Standardsortiment angeboten. Da wir ohnehin auf dem Wochenmarkt stehen, haben wir das Sortiment auch im Hofladen erweitert“, berichtet Clemens. Der Vorteil: „Dadurch haben auch die Kunden die breite Auswahl an unterschiedlichen Produkten.“ In seinem Hofladen bietet der Kaldenkirchener Gänse- und Hühnereier, Pflücksalat, Möhren, Knoblauch, Blumenkohl, Rhabarber, Zwiebeln, Radieschen, Frühlingszwiebeln, Gurken, Äpfel, Paprika, Clementinen, Tomaten, eingelegtes Gemüse, aber auch Liköre, Öle, Backmischungen und kleinere Präsente an. Bei der ergänzenden Ware greift der Landwirt auf Produkte von Nachbarerzeugern zurück: „So sind wir sicher, dass wir einwandfreie und qualitativ hochwertige Ware anbieten.“