Aktion in Nettetal Jetzt werden die Grünflächen frühlings-fit gemacht

Die Baugebiete Am Wasserturm in Lobberich und am Caudebec-Ring, unter anderem mit der Fasanenstraße und Sperberstraße, stehen an vorderen Stellen in der abzuarbeitenden Liste. „Dabei werden vor allem in die Jahre gekommene Beete bearbeitet, in denen nur noch eine geringe Pflanzenbedeckung erhalten ist“, sagt die Stadtverwaltung.