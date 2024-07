Nettetals Stellungnahme zu Windader West Stadt hat Bedenken gegen Stromtrasse

Der Hintergrund des Amprion-Projekts: Die Windader West soll Offshore-Windstrom von der Nordsee ins nördliche Ruhrgebiet, an die Grenze zum Münsterland sowie an den Niederrhein und ins weitere Rheinland leiten und so in der ersten Hälfte der 2030-er Jahre via Erdkabel Energie für acht Millionen Menschen bereitstellen. Eine der geplanten vier Leitungen soll auch durch den Kreis Viersen führen, doch dafür gibt es halt noch unterschiedliche mögliche Routen.