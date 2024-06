Wohnraum für Nettetal Politiker ebnen Weg für drei neue Baugebiete

Mehr Wohnraum für Nettetaler Bürger – in preisgünstiger Variante, als Einfamilienhaus oder nach einem innovativen Konzept: In allen Spielarten kann Nettetal ein Stück weiter kommen, nachdem der Planungsausschuss des Stadtrates jetzt Bebauungspläne für drei neue Wohngebiete beschlossen hat: für die Modellsiedlung Juiser Feld und ein Wohngebiet an der Wasserstraße in Kaldenkirchen sowie für zusätzlichen neuen Wohnraum an der Kempener Straße in Lobberich, wo schon heute Mehrfamilienhäuser stehen.