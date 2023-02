Baumschule Baum und Bonheur Nettetaler setzen auf „Klimabäume“

Dass Baum und Bonheur optimistisch in die Zukunft schaut, zeigt auch der Plan, die Verwaltung des Unternehmens von ihrem jetzigen Sitz am Verladehof am Herrenpfad bis zum Jahr 2025 in ein repräsentatives Gebäude zu verlagern. Wohin genau die Reise gehen soll, will Steinmeister noch nicht verraten. Nur so viel: In Nettetal will Baum und Bonheur bleiben.