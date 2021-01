Kaldenkirchen : Baumschnittarbeiten bei Kaldenkirchen-Süd

An der Ausfahrt Kaldenkirchen-Süd und dem Zubringer werden nächste Woche Sträucher und Bäume beschnitten. Die Straße wird komplett gesperrt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Kaldenkirchen In der nächsten Wochen vom 2. bis 4. Februar sind die Abfahrten Nettetal-Süd an der A 61 und der Zubringen bis zum Kreisverkehr an der Kölner Straße wegen Baumschnittarbeiten gesperrt.

(hb) Von Dienstag, 2., bis Donnerstag, 4. Februar, führt Straßen NRW gemeinsam mit der Autobahn GmbH umfangreiche Gehölzpflegearbeiten an der A61-Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd und der anschließenden B221 durch. In dieser Zeit wird die Anschlussstelle und der Zubringer (B221) bis zum Kreisverkehr an der L29 Kölner Straße zwischen 9 und 15 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

