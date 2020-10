Baugesellschaft Nettetal investiert : Häuser an der Gerberstraße werden aufgestockt und saniert

Häuser an der Gerberstraße werden aufgestockt und saniert

Im ersten Schritt wurde der Dachstuhl der Häuser der Baugesellschaft an der Gerberstraße abgerissen. In die Sanierung der Häuser aus dem Jahr 1958 werden 1,35 Millionen Euro investiert. Foto: Baugesellschaft

Nettetal Die Baugesellschaft Nettetal setzt ihr Wohnungsbauprogramm am bestehenden Objekt um. Die neue Isolierung spart 35 Prozent Heizenergie ein.

In den Häusern Gerberstraße 41 und 43 laufen die Arbeiten auf Hochtouren. In dieser Woche wurde das Dach des Hauses Gerberstraße 43 entfernt, die Giebel wurden abgerissen und die neuen Holzteile montiert. Durch diese Maßnahme entstehen in den Dachgeschossen der beiden Häuser insgesamt vier neue 55 Quadratmeter große Wohnungen.