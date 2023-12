Lichterfahrt durch Nettetal So schön leuchteten die Traktoren wieder

Die Landwirte wollen mit der Aktion aber nicht nur Freude bereiten, sie wollen auch auf ihre Probleme aufmerksam machen. Dass es um die wirtschaftlichen Nöte vieler Bauern gehe, sei bei vielen Zuschauern in den vergangenen Jahren allerdings nicht so recht angekommen, wähnen sie. „Viele der bisherigen Teilnehmer sind enttäuscht“, sagte Gregor Optendrenk (47), Landwirt im Nebenerwerb aus Grefrath, kürzlich. Trotzdem haben sich auch in diesem Jahr wieder Bauern gefunden, die Demonstrations-Touren im Kreis Viersen unternehmen wollen. In Nettetal starteten sie gestern bei Einbruch der Dunkelheit in Bocholt. Und eines haben die Traktor-Piloten aber dabei auf jeden Fall erreicht: Sie haben Menschen im Advent Freude bereitet.