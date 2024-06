Neue Kreation aus Nettetal Bauer Baaken macht jetzt auch Holunder-Eis

Die Holunder-Eis-Sorte, die Baaken für die drei Brüder aus Kerken geschaffen hat, verkauft er vorerst aber nicht im Automaten auf seinem Hinsbecker Hof. „Tante-Dele-Likör ist in der Region Kerken bekannt, erst mal schauen, wie sich das Tante-Dele-Eis da verkauft“, sagt er. Wer es testen will: Das Eis soll ab 20. Juni bei Edeka Kox in Kerken und bei Brüdergeist in Kerken-Rahm, Hülser Straße 54, zu haben sein. Probieren ist in der Brennerei am Sonntag, 7. Juli, auch beim Niederrhein Radwandertag möglich. Eine Radwanderroute führt dort vorbei.