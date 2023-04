Produktion bei Landwirt aus Nettetal In Nettetal gibt es jetzt Eis vom Bauernhof

Fünf Eisbecher reihen sich auf einem Tisch aneinander. Im Fünf-Sekunden-Takt kommt jeweils ein weiterer dazu. Carina Heil sitzt vor einem Portionierer und füllt hausgemachtes Vanille-Eis in die Behälter. Landwirt Matthias Baaken (27) geht ihr zur Hand, füllt die Becher mit selbst gemachter Erdbeersauce auf und streut weiße Schokolade darüber: Es ist Speiseeis-Produktionstag auf dem Königshof in Hinsbeck. Auf rund 30 Quadratmetern wird an einem solchen Tag ein Eis-Mix vorbereitet, zu cremigem Eis verarbeitet und abgepackt. Nur um die Zutaten für sein Eis zu erhalten und seine Verkaufsautomaten mit dem fertigen Produkt zu befüllen, muss der Landwirt während der Herstellung die Produktionsstätte wenige hundert Meter verlassen.