Wohnraum für Nettetal Bauarbeiten für 19 Eigentumswohnungen starten

Der Bagger hat schon ordentlich im hinteren Bereich eines Grundstücks an der Düsseldorfer Straße einiges abgeräumt. Und in den nächsten Wochen wird dort, wenige Meter von der Einmündung der Robert-Kahrmann-Straße, noch mehr abgerissen: Die Häuser 13, 15 und ein Teil der Nummer 17 verschwinden, um Platz für ein Bauvorhaben der in Moers ansässigen AIP Wohnen Bauträger GmbH Platz zu machen. 19 Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 54 und mehr als 100 Quadratmetern sollen dort entstehen. Wenn alles läuft, wie AIP-Geschäftsführer Joachim Moldenhauer plant, werden die Bauarbeiten im April starten. „Wir gehen davon aus, dass wir die Wohnungen dann im Herbst 2025 an die Käufer übergeben können“, sagt Moldenhauer. Die Preise bewegen sich, abhängig von der Größe der Wohnungen, zwischen rund 220.000 Euro und rund 520.000 Euro. So werden sie jedenfalls aktuell auf den Internetseiten der IL Immobilien GmbH Moers angegeben, an der Moldenhauer nach eigenen Angaben beteiligt ist und die die Wohnungen vermarktet.