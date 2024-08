Problem-Brache in Nettetal Bauantrag für ehemaliges Tankstellen-Gelände

Und auch in diesem Fall, so Grühn, ziele der Bauantrag darauf, einen Discounter auf dem Gelände zu bauen. In trockenen Tüchern sei das Ganze aber noch nicht, es seien noch weitere Verhandlungen nötig. Ein Problem bei dem Grundstück: Wer immer darauf baut, muss sich mit einer Altlast beschäftigen, die sich laut Stadtverwaltung im Boden des Geländes befindet. Insofern wundert es nicht, dass das unmittelbar an der Straße gelegene Areal nicht schon längst wieder überbaut worden ist. Aber auch zu dem Altlast-Problem habe der Projektentwickler schon ein Gutachten erstellen lassen, sagt Grühn.