Lobberich : Bau der neuen Kita am Caudebec-Ring verzögert sich

Bis in Lobberich die ersten Kinder in die neue Kita gehen können, wird es noch etwas dauern. Foto: dpa/Uwe Anspach

Lobberich (hb) Da sich die Fertigstellung der neuen Kita am Caudebec-Ring in Lobberich um etwa drei Monate verzögert, wurden zwei Gruppen vorübergehend in der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen untergebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken