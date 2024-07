Lauter Knall mitten im Transport E-Auto fängt Feuer bei Quarantäne-Einrichtung in Nettetal

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag, 2. Juli, brannten in Duisburg fünf Autos. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eines dieser Fahrzeuge war ein Elektroauto, deshalb wurde Joachim Broetzmann eingeschaltet. Denn zu ihm bringen die Polizei Düsseldorf und Duisburg die E-Autos in solchen Fällen. „Um fünf Uhr ging bei uns das Telefon“, sagt er. Das Auto wurde dann in einem Wasserbecken zu seinem Betrieb in Nettetal geliefert – warum in einem Wasserbecken, dazu gleich mehr.