Projekt in Nettetal Neues Sportfeld in Schaag wird bald eröffnet

Fußball, Basketball, Handball – in Schaag soll das bald auf einem neuen Sportplatz an der Happelter Straße möglich sein. Dort entsteht derzeit ein Multifunktions-Sportfeld, und das soll laut Stadtverwaltung voraussichtlich in drei bis vier Wochen zur Benutzung freigegeben werden können. Bänke sind dort schon aufgestellt, ein hoher Zaun schützt die Straße vor herüberfliegenden Bällen. Es fehlen derzeit aber noch die Banden, die demnächst aufgestellt werden sollen.