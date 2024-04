ÖPNV in Nettetal Warum der Umbau des Bahnhofs Kaldenkirchen nicht in Fahrt kommt

Berichte des Verkehrsverbunds Rhein Ruhr (VRR) zum Zustand des Bahnhofs in Kaldenkirchen sind ähnlich wie Deutschlands Ergebnisse beim European Song Contest: Germany landet immer auf den hintersten Plätzen – und die Station in Kaldenkirchen wird seit Jahr und Tag wegen ihres nicht barrierefreien Zugangs zu den Gleisen kritisiert. Steile Treppen führen in einen Tunnel unter den Gleisen und diese sind mangels eines Aufzugs für Rollstuhlfahrer oder Rollator-Fahrer ohne tatkräftige Helfer unerreichbar. Ist die Jahr für Jahr geübte und veröffentlichte Kritik von Testern im Auftrag des VRR also völlig vergebens? Ändert sich nie etwas? Ganz so schwarz will es Axel Witzke nicht sehen. „Sinnlos ist das nicht“, sagt der Nettetaler, der nicht nur Ratsherr der CDU ist, sondern als ehrenamtlicher Bahnhofspate ein Auge auf die Stationen im Stadtgebiet hat. „Wenn ich einem Mangel wie eine defekte Lampe oder beschädigten Schaukasten melde, wird das auch behoben“, sagt Witzke. Beim wirklich gravierenden Problem – der fehlende barrierefreie Zugang – sei das aber nicht ganz so einfach.