Markus Jansen in Nettetal Bäckerei geschlossen – aus Solidarität mit protestierenden Bauern

Eigentlich würde Markus Jansen seine Bäckerei nach einer Woche Betriebsferien am Montag, 8. Januar, wieder öffnen. Doch wer an diesem Datum zur Haagstraße 13 in Breyell kommt, wird vor geschlossenen Türen stehen. Es handelt sich dabei nicht um eine Betriebsferienverlängerung, sondern vielmehr um eine Solidaritätsbekundung. „Ich möchte damit meine Solidarität zu den Landwirten zeigen“, sagt der Bäckermeister. Die Landwirte aus dem Kreis Viersen und Krefeld veranstalten am Montag, 8. Januar, eine Sternfahrt durch den Kreis Viersen und Krefeld. Sie schließen sich damit den bundesweiten landwirtschaftlichen Demonstrationen an diesem Tag an.