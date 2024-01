Konzert in Nettetal Bach-Ensemble tritt in der Alten Kirche auf

Zu Beginn des neuen Jahres wird dort das „BachEnsemble Niederrhein“ (BEN) erwartet. Es tritt auf in der Formation BENsolistes. Nach dem Weihnachtskreis Advent, Weihnachten, Epiphanias haben die Musiker nach ihren Angaben das Programm „Über Freude“ zusammengestellt, dass in seiner Lebendigkeit die Menschen berühren will. Zu hören sein werden Werke namhafter Barockkomponisten wie etwa Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Michael Praetorius, Vincent Lübeck und andere.