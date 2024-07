Kommunalpolitik in Kaldenkirchen Axel Witzke zum Vorsitzenden der CDU Kaldenkirchen gewählt

Die CDU Kaldenkirchen hat am Donnerstagabend, 11. Juli, einen neuen Vorstand gewählt: Einstimmig gewählt wurden Vorsitzender Axel Witzke, stellvertretender Vorsitzender Frederic Frucht,. Schriftführer Elmer Kilders. Beisitzer sind Katja Heymann-Dittmar, Claudia Willers, Cedric Brüster, Elias Heymann und Jochen Heuhsen. Die langjährige Schriftführerin Petra Hauser trat nach rund 30 Jahren im Vorstand nicht mehr an. Der bisherige Vorsitzende Frederic Frucht kandidierte aus Zeitgründen nicht mehr für den Vorsitz. Axel Witzke hatte sich bereit erklärt, stattdessen für den Vorsitz zu kandidieren. Stadtverbandsvorsitzender Philipp Heks dankte Frucht für seine bisherige Arbeit. Der neue Vorsitzende versprach, als Team anzutreten und das vor allem geschlossen. Vor Ort wolle man sich weiter um die Themen der Bürger kümmern. In seinem Rechenschaftsbericht hatte Frederic Frucht eine Reihe „großer Baustellen“ genannt, vom integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept über Bürgerhaus bis zum Dauerbrenner Bahnhof. Auch das Thema Flüchtlingsunterkunft in der alten Hauptschule hat die CDU im Blick.