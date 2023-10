Kultur in Nettetal Zuhören und hinschauen – drei Termine für Kunst- und Literaturfans

Am Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, ist Daniela Dröscher bei den Nettetaler Literaturtagen zu Gast. Sie stellt ihr Buch „Lügen über meine Mutter“ vor. Der Roman, für den die Autorin für den Buchpreis der Frankfurter Buchmesse nominiert war, erzählt aus der Sicht eines Kindes von einer Familie, in der ein Thema alles beherrscht: das Körpergewicht der Mutter. Ist diese schöne und eigenwillige Frau zu dick? Die Erzählung einer Kindheit im Hunsrück der 1980er-Jahre, die beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung im Dorf. Eintrittskarten gibt es für zwölf Euro in der Buchhandlung Matussek in Lobberich, der Stadtbücherei in Breyell, im Buchladen in Kaldenkirchen und unter www.nettetalerliteraturtage.de.