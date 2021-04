Verein Nettetaler Literaturtage : Lesung mit Markus Orths aus „Picknick im Dunkeln“

Markus Orths, 1969 in Viersen geboren, lebt heute in Karlsruhe. Foto: Orths, Markus

Nettetal Der Verein Nettetaler Literaturtage hat am kommenden Freitag eine Online-Lesung mit dem gebürtigen Viersener Markus Orths organisiert.

(hb) Endlich wieder eine Lesung, wenn auch nur online: Am Freitag, 23. April, 19.30 Uhr, liest der aus Viersen stammende Autor Markus Orths auf Einladung des Vereins Nettetaler Literaturtage aus seinem jüngsten Roman „Picknick im Dunkeln.“ Die Lesung wird als Live-Stream übertragen. Unter www.altekirche.info wird der Link zur Lesung um 19.15 Uhr freigeschaltet; die Teilnahme daran ist kostenfrei. Mit dieser Veranstaltung nimmt der Verein Nettetaler Literaturtage am Welttag des Buches teil, der jedes Jahr weltweit am 23. April gefeiert wird. Zum Roman: „Picknick im Dunkeln“ beschreibt eine unglaubliche Begegnung, die den Bogen spannt über siebenhundert Jahre Weltgeschichte.