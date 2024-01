Unfall in Nettetal Autofahrerin übersieht Fußgänger am Zebrastreifen

(busch-) Fahrerflucht am Mittwochnachmittag zwischen Kaldenkirchen und Breyell: Eine Grefratherin (24) war, wie die Polizei meldet, mit ihrem Wagen auf der Kölner Straße in Richtung Breyell unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Ecke der Severusstraße sah sie einen jungen Mann, der den Zebrastreifen überquerte, laut Polizei zu spät. Die Frau fuhr den 18-Jährigen aus Nettetal an, erkundigte sich zwar nach seinem Gesundheitszustand, stieg dann aber in ihr Auto und fuhr weg. Der 18-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch die Aussagen von Zeugen konnte die Polizei die Autofahrerin ermitteln, ein Streifenteam fand die Frau an der Halteranschrift.