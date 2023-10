Unfall in Nettetal Auto überschlägt sich, Fahrerin schwer verletzt

Nach einem Überholmanöver hat eine 28-jährige Nettetalerin nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der Geldrischen Straße bei Leuth die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Den Unfallhergang schilderte die Polizei so: Als die Nettetalerin einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholte, kam ihr ein Personenwagen entgegen. Die 28-Jährige, so die Polizei, „zog zügig vor den Lkw“. Dort geriet sie nach Aussagen von Zeugen in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Ihr Wagen kam ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Zeugen riefen sofort die Polizei und Rettungskräfte herbei.