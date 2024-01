Nach Unfall in Nettetal Im Auto mit niederländischem Kennzeichen geflohen

Nach Angaben der Polizei war ein 23-jähriger Fußgänger am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf dem Gehweg der Kehrstraße in Richtung Fußgängerzone in Kaldenkirchen unterwegs, als ihn an der Einmündung zur Brigittenstraße ein Auto erfasste. Dessen Fahrer wollte von rechts in die Brigittenstraße einbiegen. Der 23-jährige Passant stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs fuhr weg.