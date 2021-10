Vorfall in Nettetal : Auto von der Straße abgekommen

Nettetal Wahrscheinlich war Alkohol im Spiel, als ein 25-jähriger Nettetaler von der Straße abkam und einen Pfosten rammte. Da das Nummernschild am Unfallort lag, hatte die Polizei leichtes Spiel, den Verursacher zu finden.

Am Samstagmittag haben Zeugen an der Straße Büschen in Hinsbeck festgestellt, dass ein Leitpfosten, der unmittelbar an einer scharfen Kurve normalerweise steht und jetzt lag, umgefahren worden war. In der Wiese fanden sich Reifenspuren und ein Autokennzeichen. Der 25-jährige Eigentümer des Wagens aus Nettetal räumte ein, das Auto am Vorabend gefahren zu haben und von der Straße abgekommen zu sein. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, allerdings muss noch geklärt werden, ob der Alkoholkonsum vor dem Unfall oder danach stattgefunden hat.