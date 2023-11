Kultur in Nettetal Die erfrischend altmodischen Plakate von Helmut Brade

Wenn man den 85-Jährigen kennenlernt, erscheint er eher als einer der weniger Lauten. Das „Singet lauter“ wirkt da wie eine Selbstermächtigung des Grafikers, der sich dazu bekennt, von der polnischen Filmplakatkunst inspiriert zu sein, der aber auch weiß, dass er einer der letzten Mohikaner einer rein handwerklich orientierten Grafik sein könnte. Nach Ausstellungen in Hannover und Tübingen ist Helmut Brade nun in Nettetal zu entdecken (bis 26. November jeweils samstags und sonntags 14 bis 18 Uhr). Damit ist die Nettetaler Kunstszene eröffnet. Am 11. und 12. November sowie am 18. und 19. November öffnen Künstler aus Nettetal ihre Ateliers.