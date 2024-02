Hoher Schaden für Nettetal Aussichtsturm bleibt wegen Vandalismus noch länger gesperrt

Fast wäre der Plan aber gescheitert – am Geld. 186.000 Euro Fördermittel, so Koch, waren von der Bezirksregierung angekündigt, die Stadt Nettetal sollte einen Eigenanteil von 80.000 Euro beisteuern. Weil sie sich dazu aber nicht imstande sah, sprang der VVV Hinsbeck noch einmal ein, Hinsbecker Unternehmer und Handwerker packten mit an. Und so wurde der neue Turm – nun als Stahlkonstruktion mit einigen Holzelementen auf den oberen Etagen und einer Aussichtsplattform in 28,80 Meter Höhe – im August 2005 nach fünf Monaten Bauzeit eröffnet. Die Geschichte des Vandalismus war damit aber nicht beendet. Kostenpflichtiger Inhalt 2016 wurde ein Holzbalken aus den oberen Regionen ausgetauscht – er hatte einen Brandschaden.