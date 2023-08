Taubenberg in Nettetal Hinsbeck – hier lohnt sich der Höhenrausch

Der Kontakt mit der Zivilisation reißt ab, als die Stimmen der Kinder auf dem Spielplatz gegenüber dem Kletterwald in Hinsbeck nach und nach verklingen. Und dann ist es still zwischen den Wipfeln auf den Hinsbecker Höhen. Wir sind alleine in der Wildnis. Eigentlich müsste unser Ziel, der Aussichtsturm auf dem Taubenberg, doch schon weithin sichtbar majestätisch die Hügel und Täler zu seinen Füßen überragen. Tut er aber nicht. Und so folgen wir Pfaden und – ähem, ja, auch den Anweisungen des Navis – um den Sehnsuchtsort zu finden.