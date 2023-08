Stadtgespräch Nettetal hat ausgezeichnete Radfahrer und ausgezeichnete Schützen

Beim musikalischen Frühschoppen während des Schützenfestes der St.-Sebastianus-St.-Antonius-Bruderschaft Hinsbeck wurden verdiente Schützen von Brudermeister Jürgen Leuf wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Georg Pawelek (25 Jahre Mitglied), Michael Görden (40 Jahre) sowie Otto Esser, Hans Nobis und Willi Opdensteinen (alle 50 Jahre). Im Mittelpunkt stand Günter Manns, der 65 Jahre in der Bruderschaft ist und dafür mit großem Beifall bedacht wurde. Darüber hinaus wurden Dieter Wimmen, Georg Stams und Martin Dellen für besondere Leistungen in der Bruderschaft mit dem Silbernen Verdienstkreuz vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften geehrt. Als Jürgen Leuf sich zum Abschluss bei allen bedankte, wurde er sanft, aber bestimmt beiseitegeschoben. „Eine Ehrung steht noch aus“, sagte der Vize-Brudermeister Theo Gey. Leuf war ohne sein Wissen das Silberne Verdienstkreuz zugesprochen worden, womit man ihn nun überraschen konnte. Die Schützen überreichten auch an den „Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder – Löwenkinder“. Seit 37 Jahren veranstaltet die Bruderschaft im Rahmen ihres Jedermann-Schießens am Christi Himmelfahrtstag eine Kaffee- und Kuchentafel, deren Erlös stets an die Löwenkinder gespendet wird. In diesem Jahr kamen 1300 Euro hinzu, insgesamt wurden schon über 50.000 Euro gespendet. Übergeben wurde die Spende von Margret Künstler, Margot Vogel und Beatrix Lohmeier an die Vorsitzende der Löwenkinder, Elisabeth Deimann-Veenker, und Vorstandsmitglied Peter Gruhl.