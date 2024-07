Ausflugstipp in den Sommerferien Kletterwald Niederrhein in Hinsbeck

Serie | Nettetal-Hinsbeck · Wer in den Sommerferien Lust auf ein bisschen Action hat, ist im Kletterwald Niederrhein auf den Hinsbecker Höhen in Nettetal genau richtig. Was der zu bieten hat.

16.07.2024 , 10:00 Uhr

Unterschiedliche Parcours sorgen für abwechslungsreiche Herausforderungen. Foto: Jörg Knappe

Mitten im Naturpark Maas-Schwalm-Nette, im Freizeitgebiet der „Hinsbecker Schweiz“, sorgt der Kletterwald Niederrhein für Adrenalinschübe in bis zu 15 Metern Höhe. Auf knapp 20.000 Quadratmeter Waldgelände stehen Besuchenden insgesamt zehn Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Die Tickets können bequem von zu Hause gebucht werden. Erwachsene bezahlen 24 Euro und Kinder 18 Euro, wobei es Vergünstigungen gibt, wenn man einen besonders frühen oder eher späten Zeitabschnitt bucht. Eine Buchung ist zwischen 9.30 und 16.30 Uhr möglich. Insgesamt hat man drei Stunden Zeit, den jeweiligen Parcours zu bewältigen. In dieser Zeit enthalten ist auch eine etwa 20- bis 30-minütige Einführung. Sie ist notwendig, um die Handhabung der Klettergurte und des umlaufenden Sicherheitssystems zu verstehen. Wer genügend Kraft hat, kann außerdem ein Ganztagesticket buchen und gleich mehrere Parcours absolvieren. Ausflugstipps – Das Süchtelner Heimatmuseum Für die Sommerferien Ausflugstipps – Das Süchtelner Heimatmuseum Etwa 125 Elemente von Netzbrücken über Bohlen, Reifen, Schaukeln, Röhren bis zu Seilbahnen und sogar Skateboards stellen die Kletterer vor Herausforderungen. Sollten sie doch einmal zu groß sein, stehen am Boden erfahrene Mitarbeiter bereit, um zu ermutigen und zu helfen. Wenn gar nichts mehr geht, sind sie auch schnell im Parcours, um beim kontrollierten Abstieg zu unterstützen. Im besten Fall gelingt der Aufstieg bis zum höchsten Punkt aus eigener Kraft. Von dort geht es aus 15 Metern im freien Fall nach unten. Im Kletterwald Niederrhein kann ab einer Gruppengröße von sechs Kindern auch ein Kindergeburtstag gefeiert werden. Der Ablauf bleibt dabei der gleiche. Klettern im Grünen Tipps für Kletter-Fans Klettern im Grünen Sollte das Wetter nicht mitspielen, beispielsweise bei Sturm, versendet der Kletterwald eine Benachrichtigung, um den Termin abzusagen. Wenn das nicht passiert, findet das Klettern statt. Wer die Regenjacke aber definitiv zu Hause lassen möchte, kann ein Flex-Ticket buchen. Damit kann ein Termin bis einen Tag im Voraus umgebucht werden, sind dafür aber teurer.

(mka)