Kritik an „überbordener Bürokratie“ Aus für Ärztezentrum gegenüber Nettetaler Krankenhaus

Der Plan klang gut, und es hatten sich etliche Akteure auf die Realisierung eingestellt. Nach Entwürfen des Brüggener Architekten Stefan Wiens sollen in einem Neubau gegenüber dem Haupteingang des Städtischen Krankenhauses am Sassenfelder Kirchweg ein Neubau entstehen, der rund 4000 Quadratmeter vermietbare Fläche für eine Apotheke, bis zu neun Facharztpraxen und eine Bäckerei mit Café bieten solle. Gedacht war zum Beispiel an Urologen, einen HNO-Arzt, eine hautärztliche Praxis und andere Fachrichtungen. Wenn die Baugenehmigung zügig erteilt werde, solle in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit dem Bau begonnen werden, meinten die Bauherren Ende 2020.