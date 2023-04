Theater im Seerosensaal Fatih Akins „Aus dem Nichts“ kommt nach Nettetal

In den Hauptrollen sind in Nettetal Anna Schäfer, Christian Meyer und Johannes K. Schäfer zu sehen. Die Aufführung an der Steegerstraße 38 in Lobberich beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 13 bis 22 Euro online unter www.nettetheater.de. Für Schüler, Studierende, Auszubildende, Empfänger von Sozialleistungen sowie Bundesfreiwilligendienstleistende kosten die Eintrittskarten zwischen acht und 14 Euro. Außerdem sind die Eintrittskarten bei der Nettekultur, Doerkesplatz 3, Nettetal-Lobberich, Telefon 02153 8984141, E-Mail nettekultur@nettetal.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.