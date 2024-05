Missbrauchsvorwurf gegen Priester aus Nettetal Familie von August Peters hofft auf Antwort vom Papst

226 namentlich bekannte Betroffene, 142 Beschuldigte, 129 davon Kleriker – es ist eine traurige Bilanz, die das Bistum Aachen jetzt in einem Bericht vorgelegt hat. Darin wird dargelegt, wie das Bistum Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene bislang aufgearbeitet hat und weiter aufarbeiten will. Unter den beschuldigten 129 Klerikern ist auch ein Mann, nach dem in Kaldenkirchen eine Straße benannt ist: Der aus dem Ort stammende, ehemalige Weihbischof August Peters. Schwierig genug für Angehörige des 1986 gestorbenen Priesters. Empörung hat bei einigen von ihnen ausgelöst, dass das Bistum Aachen am 18. Oktober 2023 August Peters als einen mutmaßlichen Täter öffentlich benannt hat – gemeinsam mit weiteren 52 Namen.