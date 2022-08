Angebot in Nettetal : „Aufholen nach Corona“ – Kostenlose Kurse für Familien mit kleinen Kindern

Nettetal Die Pandemie hat vielen Familien großen Belastungen beschert. Ein Programm mit Angeboten für Eltern kleiner Kinder soll Unterstützung bieten.

Das komplette Programm sieht so aus: Zwischen 12. September 5. Dezember bietet die Kinderkochschule „Casa Lilli“, Heinrich-Haanen-Straße 20, in Lobberich an vier Terminen jeweils zwischen 10 und 12 Uhr Ernährungskurse für Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr an. Kurse für Familien mit Kindern im zweiten Lebensjahr gibt es zwischen 26. September und 21. November an drei Terminen jeweils von 10 bis 12 Uhr. Anmeldungen nimmt Lilli Morgenstern unter Telefon 0175 8888828 oder per E-Mail an post@casa-lilli.de entgegen.