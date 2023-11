Neues riesiges Wohngebiet für Nettetal Wann der Abriss der Pierburg-Ruinen starten soll

Geborstene Fenster in einem verwaisten Pförtnerhäuschen, rostende Metallzäune und überall üppig wucherndes Strauchwerk – das Gelände der längst stillgelegten Firma Pierburg an der Robert-Kahrmann-Straße bietet seit Jahren ein Bild desolater Tristesse. Das soll sich ändern: Läuft alles so, wie es sich die Ingenhovenpark Quartier GmbH & Co. KG vorstellt, könnte 2028 auf dem riesigen, jetzt noch von Fabrikhallen okkupierten Areal mit dem Bau eines Wohngebietes begonnen werden, das den Randbereich der Lobbericher Innenstadt nachhaltig aufwertet. Wie das Wohnen auf zunächst einmal sechs Hektar Pierburg-Gelände aussehen soll, darüber sollen sich Planer schon bald Gedanken machen.