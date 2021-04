Schülerin aus Nettetal : Auch ohne Sieg im „The Voice Kids“-Finale macht Kiara weiter

Kiara in „The Voice Kids“: Die Zwölfjährige aus Nettetal zog am Sonntag ins Finale ein und hatte gute Chancen. Am Ende reichte es nicht. Foto: SAT 1 Claudius Pflug

Nettetal Auch wenn sie im Finale nicht gewonnen hat, war die Teilnahme an der neuen Staffel der TV-Show „The Voice Kids“ für die zwölfjährige Schülerin Kiara aus Nettetal ein großer Erfolg. Sie will auf jeden Fall mit dem Singen weitermachen.

Für die zwölfjährige Kiara aus Nettetal war die Teilnahme bei „The Voice Kids“ ein voller Erfolg- auch ohne Sieg. Schon bei ihrem ersten Auftritt überzeugte sie mit ihrer gefühlvollen Stimme alle Coaches. Aus dem Battle am Samstag ging die Nettetalerin als Siegerin hervor und sicherte sich nach den Sing-Offs ein Ticket ins Finale. Gemeinsam mit Egon und Emily bildet Kiara im Finale das Team Stefanie. Obwohl viele Zuschauer ihr die Daumen drückten, konnte die talentierte Sängerin den Sieg am Ende nicht nach Nettetal holen.

Kiara eröffnete das Finale mit dem Lied „Drivers License“ von Olivia Rodrigo. Mit ihrem Auftritt rührte die zwölfjährige Sängerin ihre Coachin Stefanie Kloß zu Tränen. „Sängerinnen wie dich braucht man in der Branche, weil du etwas ausstrahlst, was Hoffnung gibt“, schwärmt die Frontsängerin von Silbermond. Und auch Smudo und Michael Beck von den Fantastischen Vier waren begeistert von Kiaras Auftritt. „Obwohl du schon so spitze bist, war das der beste Auftritt, den du in der gesamten Staffel abgeliefert hast“, loben die zwei Sänger.