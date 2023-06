In Nettetals Seen Die Algen blühen wieder – auch die giftigen

Nettetal · Lang anhaltender Sonnenschein sorgt für viel Grün in einigen Gewässern. Der Schroliksee ist schon von einem großen Flickenteppich aus Grünalgen überzogen. In benachbarten Seen wurden erste Blaualgen, die Giftstoffe produzieren, gesichtet.

15.06.2023, 15:00 Uhr

Blick über den Schrolik-See: Ein Flickenteppich aus Grünalgen und einigen Wasserlinsen erstreckt sich über die Oberfläche. Das hat mit dem lang anhaltenden Sonnenschein zu tun. Foto: Holger Hintzen

Es ist angerichtet! Den Höckerschwänen und Schnatterenten auf dem Schrolik-See bei Schloss Krickenbeck beschert die Natur in diesen Tagen ein Festmahl: Vor allem Grünalgen und auch einige Wasserlinsen schwimmen an der Oberfläche. 30 bis 40 Höckerschwane und und 150 bis 200 Schnatterenten entdeckt Stefanie Pleines von der Biologischen Station Krickenbecker Seen, wenn sie bei ihren Beobachtungen durchs Fernrohr über die Wasserfläche schaut.