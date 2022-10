Atelier van Eyk in Nettetal zeigt Arbeiten von Michael Buscher : Bilder, die machen, was sie wollen

Michael Buscher vor einem seiner Gemälde: Das Atelier van Eyk zeigt Arbeiten des 67-Jährigen. Foto: Buscher

Nettetal Malen, übermalen und das oft mehrmals – in solch suchenden Schritten entstehen die Bilder, die Ex-Chefarzt Michael Buscher im Atelier van Eyk zeigt. Die Schau wird jetzt verlängert.

„Bilder, die machen, was sie wollen“ – so hat Michael Buscher seine Ausstellung im Atelier van Eyk genannt. Solch ein Titel lockt die Fantasie: Was wollen die Bilder denn, was machen sie? Unfug? Gehen sie eigene Wege? Auf welche Weise? Und der Künstler? Welchen Anteil übernimmt er? 25 Bilder hat der in Nettetal lebende Buscher mit ins Atelier van Eyk gebracht. Einige davon finden immer wieder mal für einige Stunden ihren Platz draußen vor dem Atelier an der Heerstraße. Dort gehen sie eine harmonische Verbindung mit dem Park ein. Die Atmosphäre des großen Gartens, so Buscher, fasziniert ihn. „Ich bin furchtbar gerne hier“, schwärmt er.

So, wie sich im Park rund um das Atelier manch Überraschendes finden lässt, verbergen auch die Bilder von Buscher Überraschungen. Hier ist durch einige wenige Kohlestriche über einer farbigen Fläche der Umriss einer Frauengestalt angedeutet, dort kristallisieren sich mythisch anmutende Tiergestalten heraus. Im nächsten Bild begegnen sich angedeutete Paare. Es wirkt, als finde Buscher das, was das Bild wolle und stelle es in den Vordergrund.

Und das geht so: Manchmal, so erklärt Buscher, habe er genaue Vorstellungen davon, was er malen wollen, skizziere es und es gefalle ihm. Am Tag danach aber finde er es furchtbar. Dann übermale er es. Farbe legt sich auf Farbe: Grautöne sind bevorzugt, aber auch das Rot in allen Nuancen, Blautöne, Braun taucht auf. So entstehen mehrere Schichten, Buscher nennt dies: „Die Bilder haben viele Vorgänger.“ Weil so viel drin ist, kann sich Buscher „von der Inspiration der Bilder“ inspirieren lassen – sie wachsen im Dialog.

Der 67-jährige Buscher ist Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychiater und war bis 2019 Chefarzt im Fachbereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der LVR-Klinik Viersen. Die Freude an der Kreativität prägt sein Leben. Vor etwas 20 Jahren hat er begonnen, im Atelier von Manfred Riedel Malkurse zu belegen. Vor zwei Jahren bereits stellte er gemeinsam mit Riedel im Atelier van Eyk aus.