Grünpflege in Nettetal Ast kracht auf Spielplatz-Wippe – Nachbarn besorgt

Der Spielplatz an der Krämerstraße ist eigentlich nett gelegen: inmitten eines Wohngebiets, umgeben von hohen Bäumen, deren lange Äste auch über den Rasen mit den Spielgeräten ragen. Im Sommer können sie Schatten spenden – doch jetzt haben sie auch eine unschöne Seite offenbart. Vor einigen Tagen ist ein langer, am Ansatz armdicker Ast aus einem der Bäume abgebrochen und genau auf eine Wippe gefallen. Zum Glück saß in diesem Augenblick kein Kind auf dem Gerät. Doch Nachbarn, die den Ast fallen sahen, seien entsetzt gewesen, berichten Anwohner. Zumal es nach ihren Angaben schon das dritte Mal war, dass ein Ast herabgefallen ist – und zum zweiten Mal, dass einer auf dem Spielplatz landete. Wiederholt sei die Stadt „auf die Gefährdung durch die sehr hohen und mit sehr langen Ästen versehenen Bäume“ hingewiesen worden, sagen sie. Ergebnis sei gewesen: „Es wurden einige Bäume entfernt, aber ein professioneller Rückschritt blieb aus.“