Start-up Artitree in Nettetal Der künstliche Weihnachtsbaum soll Europa erobern

Computer-Giganten starten ihre Unternehmens-Karriere in Garagen – so will es das Klischee. Im Fall von Artitree war es keine Garage, sondern ein Kaminzimmer, in denen das Nettetaler Unternehmen seine ersten Schritte gemacht hat. So nennt jedenfalls Michael Weyers den Raum an der Lobbericher Straße bei Dornbusch, in dem er gemeinsam mit Jan und Björn Götte Besuchern noch vor einem Jahr das Konzept und das Produkt ihres damals frisch gegründeten Unternehmens vorstellten. Ein Ort, der nicht nur Raum, sondern auch Bezug zum Thema bot, um das es geht. Weyers verkauft an der Lobbericher Straße seit vielen Jahren gegen Jahresende Weihnachtsbäume. Und gut gewachsene Nordmanntannen standen quasi Modell für das, was Artitree zu bieten hat: künstliche Weihnachtsbäume aus Polyethylen, die einfach zusammenzustecken und wieder auseinanderzunehmen sind und über viele Jahre wiederverwendet werden sollen. Der künstliche Baum – englisch: „Artificial Tree“ und kurz „Artitree“ – hat offenbar eingeschlagen. Das junge Unternehmen führt seine Bäume inzwischen in einem Showroom in Lobberich vor, wo es sich auch Platz für fünf Mitarbeiter gemietet hat, die jetzt an Bord sind.