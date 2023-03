Lesung mit Musik Arnold Küsters liest Krimis in der Alten Fabrik

Gitarrist Manfred „Manna“ Meurer, ein Mönchengladbacher Urgestein für Blues und Rock, begleitet ihn. Küsters selbst will seine Bluesharp mitbringen. Für ihn wird es ein Heimspiel: „Ich komme sozusagen an meine Tatorte zurück. Ich bin dort zur Realschule gegangen und habe beim TSV Kaldenkirchen Handball gespielt.“ Arnold Küsters hat sein Handwerk beim WDR gelernt, dort hat er schon früh Prosatexte veröffentlicht. Seine ersten drei Romane sind beim Lobbericher Verlag Matussek&Sohn erschienen, derzeit schreibt er als Ian Bray für Penguin am vierten Band seiner Cornwall-Krimis.