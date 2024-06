Verkehrsproblem in Nettetal Kopfschütteln in Leuth – neue Tempo-30-Regelung ärgert Anwohner

Viele Plätze, an denen man sein Auto abstellen kann, gibt es nicht entlang der Straße Hampoel. Doch wer einen davon erwischt, bekommt von vorbeigehenden Anwohnern schon mal einen Rat: „Klappen sie den Seitenspiegel ein, der wird ihnen hier schnell abgefahren!“ Klingt vernünftig, denn Hampoel ist eine ziemlich schmale Straße, die von der B 221 in den Ort hineinführt – und eine, auf der oft viel zu schnell gefahren wird, klagen Anwohner. Dabei habe doch immer Tempo 30 auf der Strecke gegolten und zwar bis zur Bundesstraße und rund um die Uhr. Dass dies oft ignoriert werde, haben sie den Behörden mitgeteilt – mit der Bitte um Abhilfe. Vor einem Monat hat sich tatsächtlich etwas geändert an der Straße Hampoel: Tempo 30 gilt jetzt nur noch zeitlich beschränkt zwischen 7 und 17 Uhr – und endet von der Orstmitte aus gesehen nun gut 200 Meter vor der Einmündung der Bundesstraße, kurz vor einem besonders schmalen Stück Bürgersteig. Jetzt also weniger Tempo 30 als vorher? Statt schärferer Maßnahmen zur Durchsetzung des Tempolimits? „Ich bin sprachlos“, sagt Franz-J. Dammer, der am Hampoel wohnt.