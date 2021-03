Juiser Feld in Kaldenkirchen : Anwohner sind empört über Häckselarbeiten

Juiser Feld in Kaldenkirchen

Die Reste der Rodung am Juiser Feld werden gehäckselt. Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Die Stadtwerke Nettetal planen im Juiser Feld eine energieautarke Mustersiedlung. Ohne Information für die Anwohner wurde im Februar ein Wäldchen gerodet. Am Dienstag wurde Astwerk gehäckselt und abtransportiert.

Am Dienstag morgens um 7 Uhr begann ein von den Stadtwerken beauftragtes Unternehmen, die Reste der Rodung des kleinen Wäldchens an der Styler Straße/Juiser Feld zu häckseln und abzutransportieren. Anwohner wie Karsten Meyerotte sind empört, dass wieder keine Rücksicht auf den Naturschutz genommen werde.

Ab 1. März gilt ein besonderer Schutz für brütende Vögel. Auch Almut Gryztmann-Meister, Vorsitzende des Bund im Kreis Viersen, kritisiert das Vorgehen in Kaldenkirchen. In § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: „Es ist verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.“ Zulässig seien nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.