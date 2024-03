Verkehr in Nettetal Anwohner protestieren gegen Plan für Fahrradstraße

Ärzte, Apotheker, Gewerbetreibende, Hauseigentümer und Mieter – von allen gibt es Unterschriften unter ein Schreiben, das Anwoher der Wevelinghover Straße in Lobberich an die Stadtverwaltung gerichtet haben. Darin wenden sie sich gegen die Pläne, wie die Stadt ein erstes Teilstück der Straße zwischen Kreisverkehr und Graf-Mirbach-Straße zu einer Fahrradstraße umgestalten möchte. Statt 31 Parkplätzen würde nur noch neun und einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung geben, wenn das Vorhaben so verwirklicht wird, wie es die Stadtverwaltung dem am Donnerstag, 14. März, tagenden Planungsausschuss des Rates vorschlägt. „In unmittelbarer Nähe befinden sich sechs Arztpraxen und eine Apotheke, die täglich viele immobile Patienten versorgen. Der Wegfall dieser Parkplätze hätte katastrophale Folgen für die medizinische Versorgung der Patienten“, warnen die Unterzeichner des Schreibens an die Stadt und die Parteien in Nettetal.