Antrag der Parents for Future im Umweltausschuss Braucht Nettetal eine Satzung zum Schutz der Bäume?

Die Stadtverwaltung begründet ihren Vorschlag für den Umweltausschuss, auch weiter auf eine Satzung zu verzichten, mit den Erfolgen der in der Zwischenzeit gestarteten Aktionen: Die „Klimatasche“, mit der Nettetaler Bauherren Infos zu Begrünungen und einen Gutschein für einen Baum erhalten, Fördermittel für den Erhalt alter Bäume, Baumschenkungsaktionen und nicht zuletzt von der Stadt in Auftrag gegebene Neu- und Nachpflanzungen von Bäumen seien „eine spürbare und nachhaltige Initiative im Sinne des Antrages“. In diese Initiativen seien erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen investiert worden. Ob es der Umweltausschuss auch so sieht, soll er am 5. März ab 18.30 Uhr im Rathaus sagen.