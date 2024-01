An der Grenze in Nettetal Niederländer räumen in Zigaretten- und Tabakregalen ab

Der Grund für ausgiebigen Einkäufe in Kaldenkirchen, gleich hinter der Grenze: Die Tabakpreise sind in den Niederlanden seit April vorigen Jahres stark gestiegen. Der Verkauf in Supermärkten ist dort verboten, Zigarettenautomaten gibt es schon länger nicht mehr. Und 2024 werden wohl weitere Einschränkungen hinzukommen. So soll nicht nur die Tabaksteuer erneut erhöht werden. Auch werden Zigaretten dann ausschließlich in Fachgeschäften, Zeitungskiosken und ausgesuchten Läden verkauft, die dafür lizenziert sind. Die Änderungen sollen zum einen Geld in die Staatskasse spülen, zum anderen möchte man erreichen, dass weniger Tabak konsumiert wird und die Niederländer gesünder leben. Den 18 Prozent Rauchern im Nachbarland stinkt das jedoch gewaltig, weshalb sie kurzerhand über die Grenze fahren und sich – durchaus in unterschiedlichen Größenordnungen – mit der „heißen Ware“ ausstatten.