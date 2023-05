Ausbau in Nettetal Sieben Grundschulen sind nun am Glasfasernetz

Die Tele Columbus AG mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz ist nach eigenen Angaben „einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten“. Der frühere Kabelnetzbetreiber für das Nettetaler Stadtgebiet Primacom (vorher Süweda) gehört seit 2016 zur Tele Columbus Gruppe. Unter dem Markennamen PŸUR werden von Tele Columbus nach Unternehmensangaben Highspeed-Internet, Telefonie und mehr als 200 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform angeboten. In Nettetal hat PŸUR die Betreuung von rund 13.500 Haushalten übernommen.